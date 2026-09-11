Герман Греф возглавил Российско-индийский деловой совет
Глава «Сбера» Герман Греф назначен новым руководителем Российско-индийского делового совета. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Герман Греф
Фото: пресс-служба президента РФ
«Ожидается, что под руководством Грефа совет будет переформатирован, а взаимодействие бизнеса России и Индии выйдет на новый технологический и институциональный уровень»,— отмечается в сообщении «Сбера». Там также указано, что назначение господина Грефа должно расширить деловое сотрудничество между странами и привлечь крупных партнеров.
Во время сегодняшней пресс-конференции в Нью-Дели господин Греф заявил, что развивает свой финансовый бизнес в Индии уже 16 лет. Расширяя присутствие в стране, «Сбер» планирует основать в Нью-Дели штаб-квартиру и бизнес-центр для крупнейших компаний из России и Индии. Ожидается, что банк создаст цифровую систему для переводов, посредством которой обеспечит не менее 15% всего товарооборота между странами.
Практический фон новой роли Российско-индийского делового совета — давние препятствия, мешающие сделкам между бизнесом двух стран. Ключевые узкие места здесь связаны с платежами, логистикой и доступом к рынкам, поэтому развитие расчетных инструментов может стать не отдельным банковским проектом, а способом поддержать реальные поставки и партнерства компаний.
Проблема расчетов имеет конкретное финансовое измерение: в июне 2023 года сообщалось, что рост российского экспорта ограничивали сложности с репатриацией выручки в рупиях, оставшейся на счетах индийских банков и российских банковских «дочек». Одновременно сохранялся дисбаланс торговли: в ноябре 2024 года приводилась оценка, по которой на российский экспорт приходилось $57 млрд из $66 млрд двустороннего товарооборота, что делает расширение сотрудничества зависимым не только от новых контактов, но и от способности проводить и балансировать расчеты.