Герман Греф возглавил Российско-индийский деловой совет

Глава «Сбера» Герман Греф назначен новым руководителем Российско-индийского делового совета. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Фото: пресс-служба президента РФ Герман Греф

Фото: пресс-служба президента РФ

«Ожидается, что под руководством Грефа совет будет переформатирован, а взаимодействие бизнеса России и Индии выйдет на новый технологический и институциональный уровень»,— отмечается в сообщении «Сбера». Там также указано, что назначение господина Грефа должно расширить деловое сотрудничество между странами и привлечь крупных партнеров.

Во время сегодняшней пресс-конференции в Нью-Дели господин Греф заявил, что развивает свой финансовый бизнес в Индии уже 16 лет. Расширяя присутствие в стране, «Сбер» планирует основать в Нью-Дели штаб-квартиру и бизнес-центр для крупнейших компаний из России и Индии. Ожидается, что банк создаст цифровую систему для переводов, посредством которой обеспечит не менее 15% всего товарооборота между странами.