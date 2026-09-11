В Татарстане в суд направили дело о гибели пассажирки катера на Каме

Татарская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о столкновении катера с береговым бетонным волноломом на Каме, в результате которого погибла пассажирка. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Обвиняемый — 44-летний житель Чистополя. Ему вменяют ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека).

По версии следствия, в мае 2026 года вечером судоводитель в состоянии алкогольного опьянения управлял катером с четырьмя пассажирами на борту и вблизи Чистополя допустил столкновение с береговым бетонным волноломом. Одной из пассажирок был причинен тяжкий вред здоровью, вторая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Дело передано в Чистопольский городской суд Татарстана для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов