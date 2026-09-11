На Венецианском фестивале показали израильский фильм «NAZA»

Тройка фильмов-фаворитов сформировалась еще в первой половине фестиваля: это «Дикая лошадь» Мартина Макдона, «Возможная любовь» Ли Чхан Дона и «Неизвестная женщина» Май эль-Туки. Дальше к числу фаворитов добавился «Дау» Ильи Хржановского (признан в России иностранным агентом), получивший комплиментарные оценки международной, в частности англоязычной, прессы.

Хотя по-прежнему есть охотники вытягивать шлейф многочисленных скандалов, сопровождавших этот долгострой, его встретили на фестивале с энтузиазмом. Журнал The Hollywood Reporter по эпическому размаху даже сравнил «Дау» с «Алчностью» Эриха фон Штрогейма и «Войной и миром» Сергея Бондарчука.

Зона скандала освободилась для израильского фильма — единственного документального в конкурсе. Но, скорее всего, картине «NAZA» уготован не скандал, а триумф. Его официальная премьера завершилась овацией длительностью 24 минуты — самой долгой за всю историю фестиваля. Впрочем, и к этому фильму могут возникнуть вопросы.

Подробнее — в материале «Удостоверение без личностей».