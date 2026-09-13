Черноземье 13.09.2026, 00:01 Официальные курсы валют ЦБ на 14 сентября Австралийский доллар 60,4290 Английский фунт 114,0080 Белорусский рубль 27,8259 Гонконгский доллар* 10,7429 Дирхам ОАЭ 22,9427 Доллар США 84,2569 Евро 97,8728 Индийская рупия** 88,0202 Казахстанский тенге** 18,6909 Канадский доллар 60,9585 Китайский юань 12,5519 СДР 115,7243 Сингапурский доллар 66,4225 Турецкая лира* 17,3903 Украинская гривна* 18,9136 Шведская крона* 87,3904 Швейцарский франк 103,4843 Японская иена** 54,5035 *За 10. **За 100.