Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 14 сентября

Австралийский доллар 60,4290
Английский фунт 114,0080
Белорусский рубль 27,8259
Гонконгский доллар* 10,7429
Дирхам ОАЭ 22,9427
Доллар США 84,2569
Евро 97,8728
Индийская рупия** 88,0202
Казахстанский тенге** 18,6909
Канадский доллар 60,9585
Китайский юань 12,5519
СДР 115,7243
Сингапурский доллар 66,4225
Турецкая лира* 17,3903
Украинская гривна* 18,9136
Шведская крона* 87,3904
Швейцарский франк 103,4843
Японская иена** 54,5035

*За 10. **За 100.