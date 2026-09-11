«Салават Юлаев» ищет нового голкипера вместо Ильи Коновалова

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» по соглашению сторон расторг контракт с вратарем Ильей Коноваловым.

Как сообщила пресс-служба клуба, с ноября 2025 года он провел девять матчей. В последний раз Илья Коновалов защищал ворота «юлаевцев» 9 сентября. Тогда в матче с казахстанским «Барысом» голкипер пропустил семь шайб.

По информации «Ъ-Уфа», зарплата Ильи Коновалова в «Салавате Юлаеве» составляла 20 млн руб. в год. Клуб начал поиск нового опытного вратаря.

Сейчас основным голкипером уфимской команды является Семен Вязовой; на воротах при необходимости его могут сменить Илья Елин и Ярослав Мозговой, за плечами которых участие в матчах МХЛ и ВХЛ.

По данным сайта «Салавата Юлава», Илья Елин участвовал в одном матче КХЛ за «Салават Юлаев», у Ярослава Мозгового такого опыта пока нет.

Олег Вахитов