В Черноземье 15 сентября ожидается теплая и пасмурная погода, до +19°C

Во вторник, 15 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +11°C до +19°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +13°C, днем поднимется до +19°C, вечером опустится до +16°C, а ночью будет +12°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +14°C, днем воздух прогреется до +18°C, вечером ожидается +19°C, а ночью температура сохранится на уровне +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром ожидается +13°C, днем будет до +19°C, вечером — +16°C, а ночью температура опустится до +12°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +13°C, днем поднимется до +18°C, вечером будет +15°C, а ночью столбик термометра покажет +12°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром ожидается +11°C, днем — +19°C, вечером столбик термометра покажет до +16°C, а ночью — +12°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром будет +13°C, днем — +16°C, вечером — +12°C, а ночью столбик термометра опустится до +14°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова