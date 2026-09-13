В Черноземье 14 сентября ожидается теплая и пасмурная погода, до +20°C

В понедельник, 14 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +10°C до +20°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +14°C, днем поднимется до +20°C, вечером опустится до +16°C, а ночью вновь будет +14°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +13°C, днем воздух прогреется до +19°C, вечером ожидается +17°C, а ночью температура сохранится на уровне +15°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром ожидается +13°C, днем будет до +19°C, вечером — +16°C, а ночью температура снова опустится до +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +13°C, днем поднимется до +19°C, вечером будет +17°C, а ночью столбик термометра вновь покажет +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +11°C, днем — +19°C, вечером столбик термометра покажет до +15°C, а ночью — +10°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром будет +13°C, днем — +19°C, вечером — +16°C, а ночью столбик термометра снова опустится до +13°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова