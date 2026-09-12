В Черноземье 13 сентября ожидается теплая и пасмурная погода, до +18°C

В воскресенье, 13 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +9°C до +18°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +14°C, днем поднимется до +18°C, вечером опустится до +16°C, а ночью будет +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +14°C, днем воздух прогреется до +16°C, вечером ожидается +15°C, а ночью температура сохранится на уровне +12°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром ожидается +13°C, днем будет до +15°C, вечером — +14°C, а ночью температура опустится до +11°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +13°C, днем поднимется до +15°C, вечером будет +14°C, а ночью столбик термометра покажет +11°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром ожидается +12°C, днем — +18°C, вечером столбик термометра покажет до +15°C, а ночью — +9°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром будет +13°C, днем — +16°C, вечером — +14°C, а ночью столбик термометра опустится до +11°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова