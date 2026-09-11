Виртуальный проект «Пермь-36» включен в реестр иноагентов

Проект «Пермь-36» решением Минюста РФ включен в реестр иностранных агентов. Информация об этом размещена на сайте министерства. Из размещенных данных следует, что речь идет о цифровом проекте, созданном пермской поэтессой Юлией Балабановой с группой единомышленников. Она же указывалась в открытых источниках как его программный директор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

«Виртуальный музей Пермь» (признан в России иностранным агентом) оформлен как юридическое лицо в Казахстане в 2023 году. Согласно данным его организаторов, он был создан для сохранения памяти о мемориальном музее истории политических репрессий «Пермь-36». Ранее музей развивало одноименное АНО, которое до ликвидации было признано иноагентом, а затем включено в перечень экстремистов и террористов.