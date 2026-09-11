В Татарстане двух сотрудников ТАИФ-НК арестовали по делу о коммерческом подкупе

Набережночелнинский городской суд Татарстана избрал меру пресечения двум должностным лицам АО «ТАИФ-НК», обвиняемым в коммерческом подкупе на 273 тыс. руб. Одного отправили под домашний арест, второго заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору и получили от представителя ООО деньги за способствование в ускорении отгрузок железнодорожных цистерн с нефтепродуктами.

Дело возбуждено по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Обвиняемые признали вину частично.

Оба решения действуют до 9 ноября 2026 года. Постановления суда в законную силу не вступили.

Анар Зейналов