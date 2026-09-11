Церковь Англии поддержала выставку гобеленов с именами террористов из Газы

11 сентября в соборе Святого Петра в Лидсе открылась выставка «Вышьем их имена» в память о жертвах боевых действий в секторе Газа с октября 2023 года. Журналисты газеты The Times на подготовленных к выставке гобеленах с именами погибших обнаружили 12 террористов из «Палестинского исламского джихада» и «Хамаса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leedsminster Фото: Leedsminster

Проект «Вышьем их имена» запустила в марте 2024 года ирландская художница и активистка Мэри Эверс. В нем приняли участие волонтеры из разных стран и жители Лидса и Шеффилда. Они сначала наносили на ткань имена погибших в Газе — по 182 на каждый из гобеленов. Затем все имена вышивались нитками цветов палестинского флага: зеленым — имена детей, красным — женщин, черным — мужчин. Всего было создано 283 таких гобелена. Списки погибших брались из официальных отчетов Министерства здравоохранения Газы.

Инициаторами размещения выставки в соборе стали сама Мэри Эверс и организаторы Палестинского кинофестиваля в Лидсе. Настоятель храма согласился ее разместить, поскольку, по его мнению, это «акт памяти об утраченных жизнях и огромной потере для человечества».

Решение Церкви Англии поддержать выставку вызвало критику со стороны некоторых британских публичных лиц, а также представителей еврейской общины. После обращения The Times за объяснениями по поводу имен террористов организаторы выставки внесли коррективы: будут выставлены только гобелены с именами погибших мирных жителей Газы.

Алена Миклашевская