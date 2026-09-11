Алгоритмы пошли по счетам

Сразу три российских игрока рынка запустили торговлю с помощью искусственного интеллекта. Доступ к таким сделкам получили клиенты «Т-Инвестиций», БКС и «Финама». Если раньше брокеры и управляющие компании использовали алгоритмы только для внутренней аналитики, то теперь начали внедрять нейросети напрямую в торговые операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Механизмы работы таких агентов у всех трех компаний отличаются. Как именно это устроено в «Финаме» и какие риски волнуют инвесторов, “Ъ FM” рассказал заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу финансовой группы Дмитрий Леснов:

«Мы скрестили привычное мобильное торговое приложение с искусственным интеллектом через сервис MCP. Anthropic и OpenAI получают доступ к информации о вашем брокерском счете и заявках, некоторые брокеры дают доступ к торговле через так называемый Human-in-the-Loop — с подтверждением действия пользователем. Вы взаимодействуете через окно AI с торговым приложением: получаете информацию, анализируете, строите графики.

Защита данных и правдивость информации волнует не только инвесторов, но и Центробанк. Мы входим в рабочую группу, где обсуждается корректное взаимодействие между брокерским счетом, приложением и моделями ИИ. Что касается работы модели, ей присущи галлюцинации — от этого никуда не деться. Пользователю надо проверять всю информацию, которую генерирует ИИ, и, верифицировав ее, принимать взвешенные решения».

Эксперты предупреждают, что ответственность за такие сделки все равно будет лежать на клиенте, а все нейросетевые ответы сопровождаются маркировкой «техническая справка».

Тем не менее интеграция ИИ кардинально меняет привычные принципы работы на фондовом рынке, говорит управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев:

«Мы говорим о новом формате инвестиционного консультирования 2.0, когда вместо человека роль ассистента выполняет искусственный интеллект. Мы спокойны за будущее брокеров и управляющих компаний, так как ответственность за внедрение продукта точно не переложат на ИИ. Международный опыт демонстрирует многолетнюю коллаборацию инвесторов и ИИ в части робоэдвайзинга за счет снижения комиссии для инвестора.

Однако с точки зрения классического управления капиталом ИИ совершает ошибки, особенно в волатильные периоды, что приводит к потерям. Это обусловлено тем, что ИИ обучен на исторических данных и пока не способен предсказывать будущее».

По данным консалтинговой компании Mercer Investments, каждый второй западный управляющий активами уже встроил искусственный интеллект хотя бы в один рабочий процесс. Еще треть проводит пилотные тесты. Но принимать решения полностью автономно алгоритмам практически никто не разрешает. С такой тактикой согласен инвестбанкир Евгений Коган:

«Лично я никогда бы не позволил нейросети входить в мой брокерский счет и принимать за меня решения. Максимум — сбор информации и прогнозы. Если нейросеть управляет счетом, это может привести к катастрофе. Я за то, чтобы исходить из личных потребностей и диапазона времени инвестиций. Для человека, который инвестирует на месяц-два, это одна стратегия, на 3–5 лет — другая. Нейросеть не должна принимать решения, особенно касающиеся ваших персональных потребностей».

В конце 2025 года на площадке Alpha Arena для тестирования нейросетей в трейдинге прошел эксперимент с участием больших языковых моделей. Claude, Gemini, ChatGPT и Grok соревновались в торговле американскими технологическими акциями и управляли капиталом в $10 тыс. на основе только ценовых данных. Результат оказался не очень убедительным: прибыльными были лишь 6 из 32 попыток.