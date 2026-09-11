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Коммерсантъ FM
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Алгоритмы пошли по счетам

Какие риски для брокеров создает торговля с помощью ИИ

Сразу три российских игрока рынка запустили торговлю с помощью искусственного интеллекта. Доступ к таким сделкам получили клиенты «Т-Инвестиций», БКС и «Финама». Если раньше брокеры и управляющие компании использовали алгоритмы только для внутренней аналитики, то теперь начали внедрять нейросети напрямую в торговые операции.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Механизмы работы таких агентов у всех трех компаний отличаются. Как именно это устроено в «Финаме» и какие риски волнуют инвесторов, “Ъ FM” рассказал заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу финансовой группы Дмитрий Леснов:

«Мы скрестили привычное мобильное торговое приложение с искусственным интеллектом через сервис MCP. Anthropic и OpenAI получают доступ к информации о вашем брокерском счете и заявках, некоторые брокеры дают доступ к торговле через так называемый Human-in-the-Loop — с подтверждением действия пользователем. Вы взаимодействуете через окно AI с торговым приложением: получаете информацию, анализируете, строите графики.

Защита данных и правдивость информации волнует не только инвесторов, но и Центробанк. Мы входим в рабочую группу, где обсуждается корректное взаимодействие между брокерским счетом, приложением и моделями ИИ. Что касается работы модели, ей присущи галлюцинации — от этого никуда не деться. Пользователю надо проверять всю информацию, которую генерирует ИИ, и, верифицировав ее, принимать взвешенные решения».

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Эксперты предупреждают, что ответственность за такие сделки все равно будет лежать на клиенте, а все нейросетевые ответы сопровождаются маркировкой «техническая справка».

Тем не менее интеграция ИИ кардинально меняет привычные принципы работы на фондовом рынке, говорит управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев:

«Мы говорим о новом формате инвестиционного консультирования 2.0, когда вместо человека роль ассистента выполняет искусственный интеллект. Мы спокойны за будущее брокеров и управляющих компаний, так как ответственность за внедрение продукта точно не переложат на ИИ. Международный опыт демонстрирует многолетнюю коллаборацию инвесторов и ИИ в части робоэдвайзинга за счет снижения комиссии для инвестора.

Однако с точки зрения классического управления капиталом ИИ совершает ошибки, особенно в волатильные периоды, что приводит к потерям. Это обусловлено тем, что ИИ обучен на исторических данных и пока не способен предсказывать будущее».

По данным консалтинговой компании Mercer Investments, каждый второй западный управляющий активами уже встроил искусственный интеллект хотя бы в один рабочий процесс. Еще треть проводит пилотные тесты. Но принимать решения полностью автономно алгоритмам практически никто не разрешает. С такой тактикой согласен инвестбанкир Евгений Коган:

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«Лично я никогда бы не позволил нейросети входить в мой брокерский счет и принимать за меня решения. Максимум — сбор информации и прогнозы. Если нейросеть управляет счетом, это может привести к катастрофе. Я за то, чтобы исходить из личных потребностей и диапазона времени инвестиций. Для человека, который инвестирует на месяц-два, это одна стратегия, на 3–5 лет — другая. Нейросеть не должна принимать решения, особенно касающиеся ваших персональных потребностей».

В конце 2025 года на площадке Alpha Arena для тестирования нейросетей в трейдинге прошел эксперимент с участием больших языковых моделей. Claude, Gemini, ChatGPT и Grok соревновались в торговле американскими технологическими акциями и управляли капиталом в $10 тыс. на основе только ценовых данных. Результат оказался не очень убедительным: прибыльными были лишь 6 из 32 попыток.

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