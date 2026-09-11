Аэропорт Мандалая закрылся после атаки БПЛА

Международный аэропорт «Тада-У» в Мандалае — втором по величине городе Мьянмы — приостановил работу до особого распоряжения. Крупнейшая авиакомпания страны — Myanmar Airways International — сообщила, что отменила все международные рейсы из аэропорта. Внутренние рейсы будут выполняться из аэропорта «Анисакан», расположенном в городе Пьин-У-Лвин, который находится в 70 км от Мандалая.

Аэропорт Мандалая 10 сентября подвергся атаке шести FVP-дронов. За атакой стояло движение «Силы народной обороны». Их целью были истребители, базирующиеся в аэропорту. Как сообщило государственное издание Global New Light of Myanmar, в результате атаки никто не пострадал, взлетно-посадочные полосы аэропорта и самолеты повреждений не получили.

В феврале 2021 года в Мьянме произошел государственный переворот, после которого власть перешла к военным во главе с генералом Мин Аун Хлайном. В апреле 2026 года он стал президентом страны. Военным противостоят многочисленные этнические группировки, которые борются за автономию на своих территориях, а также «Силы народной обороны», состоящие из активистов и обычных граждан, взявших в руки оружие.