Суд приостановил работу «Frank by Баста» в Москве за нарушение санитарных норм

Мещанский районный суд Москвы на 90 суток приостановил работу ресторана «Frank by Баста» на Сретенке. В заведении нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм, объяснили решение в пресс-службе суда.

Решение в отношении юрлица заведения вынесли на основании внеплановой проверки. Инспекторы выявили нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП).

О каких нарушениях идет речь, не указано. Как пишут Baza и Mash, в заведении нашли нарушения в работе вентиляции, а также при приготовлении блюд.

«Frank by Баста» — совместный проект музыканта Василия Вакуленко (Баста) и петербургской сети ресторанов Frank. Рестораны сети есть в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах России.