В Марий Эл задержали фигуранта дела о хищении 2 млн рублей у участника СВО

В Марий Эл задержали 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве при хищении 2 млн руб. у участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в июне обвиняемый вместе с сообщниками под предлогом трудоустройства нашел местного жителя, незаконно удерживал его в съемной квартире в Йошкар-Оле и убедил передать доступ к банковским картам и счетам.

После заключения потерпевшим контракта на военную службу злоумышленники получили доступ к его счету и присвоили начисленные единовременные выплаты.

Фигуранту предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и отправили под стражу.

Анна Кайдалова