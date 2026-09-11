Рок годности

Через 60 лет после дебюта в индустрии звукозаписи английский певец Энгельберт Хампердинк (настоящее имя — Арнольд Джордж Дорси), отметивший в мае 90-летие, выпустил диск с кавер-версиями вечнозеленых рок-хитов, в основном — баллад. Игорь Гаврилов поразился работоспособности артиста, но не его музыкальному вкусу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка нового альбома Энгельберта Хампердинка «Faithfully»

Фото: Cleopatra Records Обложка нового альбома Энгельберта Хампердинка «Faithfully»

Фото: Cleopatra Records

Когда говорят о певцах-долгожителях, чья карьера началась в 1960-е и продолжается до сих пор, вспоминают прежде всего 83-летнего солиста рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера и 84-летнего Пола Маккартни. Однако в одной только Британии плодотворно работают — дают концерты и выпускают новую музыку — еще три превосходящих их по возрасту певца. Это Клифф Ричард (85), Том Джонс (86) и разменявший недавно десятый десяток Энгельберт Хампердинк. На радарах крупных медиа Хампердинк не так заметен, как многолетний судья «Голоса» Джонс или мастер PR-стратегий Маккартни. Однако народная любовь к Хампердинку не иссякает.

В 2026 году в расписании его Celebration Tour значится не менее 50 концертов, при этом выступать он собирается как минимум до конца января 2027 года. Нигде не попадается информация о каких-нибудь серьезных болезнях певца, свойственных многим в его возрасте. Зато известно, что Хампердинк ходит в бассейн и выполняет под водой движения из боевых искусств. Он в прекрасной форме и вот только что еще и выпустил новый альбом, целиком состоящий из рок-хитов.

В конце 1950-х карьерой молодого Хампердинка, который тогда выступал под именем Джерри Дорси, занялся Гордон Миллз, продюсер Тома Джонса.

С помощью Гордона Миллза певец, взявший псевдоним в честь немецкого композитора конца XIX века (Энгельберта Хумпердинка), довел до совершенства образ эстрадного романтика с оркестром за спиной.

Если его коллега Том Джонс многократно менял саунд, сотрудничая с самыми передовыми продюсерами в каждом десятилетии карьеры, то Хампердинк всегда оставался в рамках своего амплуа и идеально подобранного репертуара. Даже в эпоху британской рок-революции 1960-х Хампердинк успешно конкурировал в чартах с The Beatles. В 1966-м первый хит Хампердинка «Release Me» не дал подняться на вершину чартов их синглу «Penny Lane / Strawberry Fields Forever», а в 1967-м на первом месте на пять недель воцарилась песня «The Last Waltz», ставшая его визитной карточкой. Она же стала главным хитом певца в СССР, сначала в русскоязычном исполнении Эмиля Горовца (под названием «Прощальный вальс») и Валерия Ободзинского («Все сбудется»), и только в 1974-м на виниле «Мелодии» в оригинальном исполнении.

Не то чтобы Энгельберт Хампердинк совсем не позволял себе экспериментов, но максимум, на который он решился, это альбом «Ich Denk An Dich» (1989) с песнями Дитера Болена из Modern Talking.

Только вышедший рок-альбом «Faithfully» появился по инициативе руководства рекорд-компании Cleopatra Records. Сам Хампердинк поначалу отнесся к предложению скептически, так как с роком никогда не соприкасался и всю жизнь считал себя «певцом баллад». Однако в 2024 году, находясь в Баку на фестивале Эмина Агаларова Dream Fest, Хампердинк вместе с дочерью Луизой начал отбирать песни для будущего альбома «Faithfully». По словам Хампердинка, они отслушивали мелодии, стараясь не обращать внимание на звуки репетиций, которые проходили прямо под его гостиничным номером. В итоге получился альбом с не самым очевидным списком песен и очень впечатляющим составом коллабораторов.

Название альбому дала композиция группы Journey, которая была первой из выбранных для альбома песен. В ее аранжировке Энгельберт Хампердинк сохранил структуру пауэр-баллады, свойственную оригиналу. Однако спел он гораздо ниже, чем оригинальный исполнитель Стив Перри. И это, пожалуй, самое слабое место всего альбома.

Энгельберт Хампердинк отобрал для него преимущественно баллады, а их не так сложно переделать в характерный эстрадный стиль с оркестром. Но при этом каждую из песен помнят в значительной степени благодаря очень самобытным вокалистам: Оззи Осборну («Mama, I’m Coming Home»), Питеру Криссу из Kiss («Beth»), Джени Лейну из Warrant («Heaven»), Стивену Тайлеру из Aerosmith («I Don’t Wanna Miss A Thing»).

Хампердинк привел эти песни к общему ресторанному знаменателю, оставив нетронутыми основные элементы аранжировок, но опустив вокальные партии в удобный блеклый регистр и добавив от себя стереотипное «богатое» оркестровое звучание.

При этом с «балладой баллад» — хрустально прозрачной «More Than Words» группы Extreme — Хампердинк обошелся самым странным образом: превратил ее в бодренькое стариковское буги, с электрогитарой блюзмена Эрика Гейлса, но без тени вокальной харизмы солиста Extreme Гэри Чероне.

Альбом «Faithfully» не произвел эффекта, сравнимого, например, с «Rockstar» (2023) недавно ушедшей из жизни Долли Партон. И тем не менее в записи «Faithfully» согласились принять участие истинные рок-легенды: пианист Рик Уэйкман («Beth») и лидер Jethro Tull Иэн Андерсон («Feel Like Makin’ Love»). А на кавер-версии поп-баллады «Take My Breath Away» группы Berlin сыграл великий фьюжн-гитарист Эл Ди Меола. Что все они забыли на альбоме Хампердинка — бог весть. Не исключено, что этот 90-летний джентльмен для них — телевизионная картинка из юности, которая чудесным образом материализовалась в студии.