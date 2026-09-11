Волгоградца приговорили к четырем годам за кражу 34 золотых браслетов

Волжский городской суд огласил приговор 38-летнему жителю Волгограда за кражу 34 золотых браслетов из ювелирного магазина (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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Накануне 8 Марта фигурант пришел в ЦУМ Волжского. Там в ювелирном магазине он похитил браслеты на сумму более 2,6 млн руб. из незапертой витрины, пока продавец-консультант не видела.

Суд приговорил волгоградца к четырем годам колонии строгого режима.

Нина Шевченко