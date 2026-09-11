Участница СМИ-иноагента из Ульяновска объявлена в международный розыск

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела Анастасии Чумаковой, заочно обвиняемой в публичном распространении по мотивам ненависти или вражды заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Анастасия Чумакова родилась в Ульяновске в июне 1992 года, окончила факультет журналистики УлГУ. Затем работала в Москве в RTVI (частное международное мультиплатформенное СМИ на русском языке с офисами в Москве и Нью-Йорке), после переехала жить в США. В феврале 2022 года создала и возглавила интернет-издание ASTRA в форме одноименных сайта и Telegram-канала (в октябре 2024 года издание внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, журналистка внесена в реестр Минюста как участник СМИ-иноагента). В октябре 2025 года Росфинмониторинг внес Анастасию Чумакову в перечень террористов и экстремистов (после внесения в список фигуранту блокируют банковские счета, а операции с его участием подлежат особому контролю). За несколько дней до этого в квартире проживающей в Ульяновске матери журналистки прошли обыски. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела о заведомо ложной информации.

Как отмечают в СУ СКР, в период с марта по апрель 2022 года журналистка, будучи главным редактором интернет-издания ASTRA (признано иноагентом), разместила на официальном канале издания и в своем публичном канале мессенджера Telegram серию публикаций, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, содержат заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ в отношении мирного населения Украины. Кроме того, поясняет ведомство, в нарушение порядка деятельности иностранного агента, будучи ранее дважды привлеченной к административной ответственности за совершение административных правонарушений, Анастасия Чумакова опубликовала на одном из интернет-порталов материалы без обязательной пометки о том, что они созданы и распространены иностранным агентом.

СУ СКР сообщает, что дело расследовалось на основании материалов ФСБ России. Расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Ведомство подчеркивает, что журналистка объявлена в федеральный и межгосударственный розыск.

Андрей Васильев, Ульяновск