Погибший в бою экс-глава Горнозаводска награжден посмертно

Бывший глава Горнозаводского округа Александр Афанасьев указом президента Российской Федерации Владимира Путина был удостоен государственной награды — знака отличия ордена Святого Георгия IV степени (Георгиевский крест) посмертно. Как сообщается в соцсетях газеты Горнозаводского городского округа «Новости», господин Афанасьев проявил в боях личную отвагу мужество и высокое воинское мастерство. Указ был подписан 27 июня 2026 года, награда вручена родственникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Горнозаводского округа Фото: администрация Горнозаводского округа

Александр Афанасьев занимал пост главы Горнозаводского района, а затем и округа почти десять лет. В 2024 году Чусовской суд приговорил чиновника к трем годам колонии по делу о превышении полномочий. В декабре того же года господин Афанасьев заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. На фронте Александр Афанасьев был командиром штурмового подразделения. В начале 2025 года он пропал без вести, позже было объявлено о его гибели. 15 ноября 2025 года экс-глава был похоронен в Горнозаводском округе.