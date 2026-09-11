В Волгограде на День города продажу алкоголя запретят локально

В День города в Волгограде не будет тотального запрета на алкоголь. Ограничения введут только в местах массовых мероприятий 12 и 13 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Согласно региональному законодательству, полный запрет на продажу спиртного в Волгограде действует пять дней в году: 25 января в День российского студенчества, 1 июня в Международный день защиты детей, последняя суббота июля — День молодежи, 1 сентября — День знаний и день последних звонков. В остальных случаях ограничения вводятся только на мероприятия, анонсированные не позднее чем за три дня, и лишь в местах их проведения.

Праздничные мероприятия 12 и 13 сентября пройдут на Нижней и Верхней террасах Центральной набережной, Мамаевом кургане, в Александровском и городском садах, а также в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе.

Нина Шевченко