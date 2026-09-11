Банк России докапитализирует РНПК на 165 млрд рублей
Банк России в сентябре докапитализирует Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК) на 165 млрд руб. из-за участившихся атак беспилотников. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.
По ее словам, докапитализация позволит РНПК выполнять все принятые на себя обязательства. «Сейчас компания фактически перестраховывает все риски терроризма, диверсий, и при этом продолжает оказывать услуги перестрахования для ключевых отраслей на льготных условиях»,— пояснила Эльвира Набиуллина.
После ухода иностранных страховых компаний из России договоры страховщиков были переключены на РНПК, дочернюю организацию ЦБ, созданную в 2016 году. В настоящее время РНПК — единственный перестраховщик в России, который отвечает за перестрахование всех крупных рисков.
После ухода в 2022 году 20–30 крупнейших международных перестраховщиков РНПК была вынуждена фактически полностью заменить их на российском рынке. Российские страховщики не располагают достаточным капиталом для самостоятельного удержания крупных рисков: по крупным строительно-монтажным проектам на РНПК приходится более 90% риска. Поэтому усиление капитала увеличивает запас, на который может опираться система при выплатах, но не устраняет саму концентрацию ответственности: по рискам терроризма и диверсий она уже достигла 8 трлн руб., а выплаты за 2025 — начало 2026 года составили 75 млрд руб.
Нагрузка растет не только из-за числа атак, но и из-за расширения в 2024 году покрытия риска «терроризм и диверсия» на военную составляющую: после этого количество убытков на рынке превысило сотню, а общая сумма ущерба стала исчисляться миллиардами рублей. При дефиците перестраховочной емкости страховщикам приходится оставлять больше риска на собственном удержании, что увеличивает нагрузку на капитал и снижает показатели финансовой устойчивости и платежеспособности. Для регулярно атакуемых объектов при продлении договоров уже предусматривается ограничение перестраховочной емкости, а возмещение может ограничиваться вредом имуществу — без покрытия перерыва в деятельности предприятия. Крупные страховые суммы в такой конструкции ведут и к удорожанию страхования.