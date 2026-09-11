Банк России докапитализирует РНПК на 165 млрд рублей

Банк России в сентябре докапитализирует Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК) на 165 млрд руб. из-за участившихся атак беспилотников. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.

По ее словам, докапитализация позволит РНПК выполнять все принятые на себя обязательства. «Сейчас компания фактически перестраховывает все риски терроризма, диверсий, и при этом продолжает оказывать услуги перестрахования для ключевых отраслей на льготных условиях»,— пояснила Эльвира Набиуллина.

После ухода иностранных страховых компаний из России договоры страховщиков были переключены на РНПК, дочернюю организацию ЦБ, созданную в 2016 году. В настоящее время РНПК — единственный перестраховщик в России, который отвечает за перестрахование всех крупных рисков.