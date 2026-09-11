Двойной неурожай

Верховный суд Чувашии отменил регистрацию Владислава Аркадьева и Виктора Стеньшина от партии «Яблоко» на выборах депутатов Госдумы по искам соперников по Чебоксарскому и Канашскому округам. Иски подали кандидат от «Зеленых» и кандидат от «Коммунистов России». Партия считает иски практически идентичными и намерена обжаловать решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель реготделения партии Владислав Аркадьев и член бюро Виктор Стеньшин

Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Председатель реготделения партии Владислав Аркадьев и член бюро Виктор Стеньшин

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Верховный суд Чувашии отменил регистрацию двух кандидатов от партии «Яблоко» на выборах депутатов Госдумы, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе суда. Речь идет о председателе чувашского регионального отделения партии Владиславе Аркадьеве и члене бюро регионального отделения Викторе Стеньшине. Иск об отмене регистрации господина Аркадьева, баллотировавшегося по Чебоксарскому одномандатному округу № 43, подал кандидат от партии «Зеленые» Константин Коновалов. С аналогичным иском против господина Стеньшина, выдвигавшегося по Канашскому округу № 42, выступил кандидат от «Коммунистов России» Виктор Макаров. Оба иска суд удовлетворил.

«Мы решение пока еще не получили»,— сообщили «Ъ Волга-Урал» в региональном отделении партии. Председатель реготделения Владислав Аркадьев оказался недоступен для комментариев. По данным избиркома Чувашии, по Чебоксарскому округу № 43 было зарегистрировано восемь кандидатов, по Канашскому № 42 — девять.

Как сообщили в пресс-службе «Яблока», иски построены на практически одинаковых основаниях. По версии заявителей, перечисление партией средств в избирательные фонды кандидатов связано с иностранным финансированием. В обоснование истцы ссылались на решение Верховного суда РФ о снятии федерального списка «Яблока». В фонд господина Стеньшина партия перевела 23,6 тыс. руб., в фонд господина Аркадьева — 31 тыс. руб.

Вторым основанием истцы назвали публикации в соцсетях: высокий охват отдельных постов они трактовали как признак платного продвижения. Расчетную стоимость такой рекламы заявители оценили примерно в 2,36 млн руб. для господина Стеньшина и 2,47 млн руб. для господина Аркадьева, при этом в обоих исках фигурируют посты сразу о двух кандидатах «Яблока». Кроме того, обоим вменили размещение материалов о них в Telegram-канале проекта «Сердитая Чувашия» (признанного иноагентом), связанного с Семеном Кочкиным (признан в РФ иностранным агентом), и использование в печатной агитации платного шрифта Colville якобы без лицензии правообладателя.

В иске против господина Аркадьева приведены еще два довода. Заявитель указывал на использование преимуществ должностного положения при работе с ТОС «Звездочка» и на публикации и репосты на личной странице господина Аркадьева в «Одноклассниках» с упоминанием зампреда «Яблока» Бориса Вишневского (признан в РФ иностранным агентом) без маркировки.

Решения суда не вступили в силу и будут обжалованы, сообщили в партии. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября.

Анар Зейналов