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На железнодородных станциях Ульяновской области вырос объем отгрузки

Объем отгрузки грузов на железнодорожных станциях Ульяновской области за восемь месяцев 2026 года достиг 2,2 млн т. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Показатель превысил аналогичный результат прошлого года на 18,3%. Основную долю в структуре перевозок составило промышленное сырье и формовочные материалы — 1,1 млн т, что на 4% больше, чем годом ранее. Значительный прирост зафиксирован по зерну: объем вырос в 1,6 раза и составил 509 тыс. т.

Поставки нефти и нефтепродуктов увеличились в 1,7 раза, достигнув 294,5 тыс. т. Объем отгрузки строительных грузов прибавил 32,7% и составил 104,8 тыс. т, а черных металлов — 31 тыс. т (рост в 1,5 раза).

Среди других категорий отмечен рост отгрузки остальных продовольственных товаров на 40% (до 27,7 тыс. т), метизов на 19,4% (до 18,4 тыс. тонн) и продуктов перемола в два раза (до 2,6 тыс. т).

За август 2026 года на станциях региона погружено 300,8 тыс. т грузов, что на 8% превышает показатель предыдущего года.

Андрей Сазонов