В Чувашии открыли врачебное отделение стоимостью 40,7 млн рублей

В селе Семеновское Порецкого округа Чувашии открыли новое отделение общей врачебной практики. Стоимость объекта составила более 40,7 млн руб., из них около 3,5 млн руб. направили на оборудование и мебель, сообщил пресс-центр правительства региона.

В отделении работают кабинеты приема взрослых и детей, процедурный и прививочный кабинеты, палата дневного пребывания и кабинет доврачебного приема.

Отделение обслуживает жителей 10 населенных пунктов, или 2 тыс. человек.

Анна Кайдалова