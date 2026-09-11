В Москве начался суд над челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем

В Тверском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его советника Александра Москалюка.

В марте нынешнего года Главное следственное управление СКР закончило расследование дела Михаила Юревича и Александра Москалюка.

По версии следствия, в 2010–2014 годах Михаил Юревич в Москве и Челябинске получил от представителей дорожных компаний взятку в сумме более 3,2 млрд руб. Взамен он «совершил действия, входящие в его служебные полномочия как губернатора Челябинской области, в сфере ремонта и содержания автомобильных дорог». Также глава региона в 2012 году в Челябинске через советника получил от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко 26 млн руб. за общее покровительство и попустительство по службе. Помимо этого, по данным следствия, в период 2012–2017 годов Михаил Юревич незаконно приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие — револьвер калибра 10,67 мм, которое хранил у себя дома до изъятия в ходе обыска.

Москалюк обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Суд проходит в заочном режиме — и Юревич, и Москалюк много лет находятся за границей и объявлены в международный розыск. Дело Юревича было передано в суд в начале августа, прокуратура региона пыталась обжаловать передачу дела экс-губернатора, однако Челябинский областной суд признал это решение законным.

Дмитрий Моргулес