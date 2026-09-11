Объем экспорта Лысьвенского предприятия превысил 510 млн рублей

В 2025 году объем экспорта Лысьвенского завода эмалированной посуды, входящего в промышленную группу «Линрог», составил более 510 млн руб. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, продукцию предприятия поставляют в Казахстан, Белоруссию, Грузию, Армению, Узбекистан и Иран.

Одно из важных направлений деятельности предприятия — подготовка кадров. «Линрог» сотрудничает с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) в обучении специалистов, сотрудники предприятий проходят программы повышения квалификации. Например, за первое полугодие 2026 года обучение прошли 34 человека.

«Линрог» объединяет пять предприятий в сфере металлургии и металлообработки. Группа контролируется местным бизнесменом Андреем Туневым. На предприятиях производят эмалированную посуду и изделия из нержавеющей стали, бытовые электрические и газовые плиты, силикатные фритты и другую продукцию. На предприятиях группы работают почти 1,2 тыс. человек.