В историческом центре Самары ограничат движение и парковку транспорта

В историческом центре Самары завтра, 12 сентября, временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением полкового праздника 5-го гусарского Александрийского полка и шествия членов союза "Военно-исторический клуб ВИК "Бессмертные гусары" в историческом центре Самары локально ограничат движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности»,— говорится в сообщении.

С 14:00 до 19:00 (MSK+1) 12 сентября ограничение будет действовать на участке улицы Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской. Кроме того, с 06:00 до 19:00 12 сентября запрещены остановка и парковка.

Сабрина Самедова