В Самарской области проводится обследование созданных в этом году новых памятников природы
В этом году в Самарской области созданы три особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения: «Оползневые террасы у села Новодевичье», «Майтуга» и «Овраг Куркульный». Специалисты ведут их натурное обследование. Об этом сообщает минприроды Самарской области.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Сведения о новых памятниках природы включат в ЕГРН и систему дистанционного мониторинга. Экологический надзор сформирует график выездов.
В министерстве отмечают, что ООПТ «Овраг Куркульный» — «прекрасно сохранившийся участок степи в Камышлинском районе». Он включает в себя сам «овраг» с каменистой степью, где произрастают копеечник, шаровница и полынь солянковидная, а также пологий склон и обширное плато с ковылями и другими типичными степными растениями, занесенными в Красную книгу. Здесь обитает крупная колония сурка.