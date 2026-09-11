В Самарской области проводится обследование созданных в этом году новых памятников природы

В этом году в Самарской области созданы три особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения: «Оползневые террасы у села Новодевичье», «Майтуга» и «Овраг Куркульный». Специалисты ведут их натурное обследование. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сведения о новых памятниках природы включат в ЕГРН и систему дистанционного мониторинга. Экологический надзор сформирует график выездов.

В министерстве отмечают, что ООПТ «Овраг Куркульный» — «прекрасно сохранившийся участок степи в Камышлинском районе». Он включает в себя сам «овраг» с каменистой степью, где произрастают копеечник, шаровница и полынь солянковидная, а также пологий склон и обширное плато с ковылями и другими типичными степными растениями, занесенными в Красную книгу. Здесь обитает крупная колония сурка.

Руфия Кутляева