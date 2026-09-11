Набиуллина: массовый запуск цифрового рубля прошел штатно

Массовый запуск цифрового рубля в России прошел в штатном режиме. Возникшие в первые дни точечные технические сложности уже устранены, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По словам госпожи Набиуллиной, отдельные клиенты некоторых банков сталкивались с проблемами при открытии счетов в цифровых рублях и проведении отдельных операций. При этом регулятор получил возможность оперативно устранять возникающие неполадки.

Банк России не фиксирует массовых технических сбоев и жалоб пользователей. В ЦБ считают это свидетельством того, что старт проекта проходит без системных проблем.