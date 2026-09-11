Вооруженные группировки из Йемена пытались использовать модель искусственного интеллекта (ИИ) Claude для создания разных типов баллистических ракет. Об этом заявил разработчик Claude Anthropic в докладе, посвященном кибербезопасности. Financial Times (FT) пишет, что, хотя в докладе это не говорится прямо, речь идет о группировках хуситов.

Anthropic пишет, что в Йемене Claude пытались применять при «разработке трех программ разработки вооружения». По данным компании, в частности, модель использовали для разработки ПО, предназначенного для наведения баллистических ракет, их навигации, контроля и стабилизации. В некоторых случаях также использовали Claude для моделирования полета ракет.

В докладе говорится, что Anthropic блокировал большинство таких запросов, однако некоторые проходили ее систему безопасности. Компания объясняет это, в частности, тем, что создатели ракет пытались скрывать свои действия — например, делили запросы на несколько сессий так, чтобы было сложнее понять, что речь идет о ракетах.

В том же докладе Anthropic заявил об использовании Claude российскими и китайскими хакерами. Разработчик отмечает, что в целом обнаружил и прекратил много попыток применения Claude для создания огнестрельного оружия, ракет, беспилотников, бомб, биологического оружия и других видов вооружения и боеприпасов.

Яна Рождественская