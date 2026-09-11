Набиуллина: снижение ключевой ставки содержательно не обсуждалось

Центробанк на заседании совета директоров 11 сентября предметно рассматривал только вариант сохранения ключевой ставки на уровне 14%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, снижение показателя содержательно не обсуждалось.

«Предметно на этом заседании мы обсуждали сохранение ставки. Ну и, наверное, отличие от прошлого заседания в том, что содержательно не обсуждали снижение ставки», — заявила госпожа Набиуллина на пресс-конференции.

Говоря о пространстве для снижения ключевой ставки, госпожа Набиуллина отметила, что Банк России будет уточнять этот вопрос в рамках обновления прогноза в октябре. Она добавила, что проинфляционные риски выросли и продолжают преобладать. Банк России также примет эти факторы во внимание.

На заседании 11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор оценивает годовую инфляцию по базовому сценарию в 6-7%, показатель вернется к 4% в 2027 году.