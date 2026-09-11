В центре Нижнего Новгорода запустили сеть 5G

Сеть пятого поколения развернута в историческом центре Нижнего Новгорода — на площади Минина и Пожарского, а также на улице Большой Покровской в районе стадиона «Динамо» и на участке улицы Варварской. Основой для запуска технологии стала действующая LTE-инфраструктура, пояснили в компании «МегаФон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Благодаря технологической нейтральности оператор запустил 5G на существующих частотах, модернизировав базовые станции.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков назвал запуск 5G «важным шагом в создании „инфраструктуры будущего“»: «Символично, что сеть пятого поколения пришла в регион, который уже стал одним из ключевых ИТ-центров России. Нижний Новгород исторически тесно связан с развитием радиотехники. Сейчас наш регион — на передовой по разработкам и внедрению высокотехнологичных решений. Уверен, что теперь процессы развития новейших технологий пойдут на повышенных скоростях».

«5G — это быстрый интернет для городов и одновременно фундамент для цифровой трансформации промышленности. Мы убеждены, что 5G даст регионам России принципиально новую динамику для цифровизации промышленности и социальной сферы, а это значит, улучшит качество жизни каждого», — добавил генеральный директор компании «МегаФон» Хачатур Помбухчан.