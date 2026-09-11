На TNF Expo 2026 покажут роботов-инспекторов и грузовые дроны

В экспозицию войдут макет беспилотного вертолета грузоподъемностью 700 кг и платформы для сложного рельефа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF

На выставке TNF Expo 2026 представят промышленных роботов, беспилотники и платформы для инспекций, перевозки грузов и работ на сложном рельефе.

«АТМ Альянс» покажет универсальное шасси AgileX Thunder, четвероногого робота Deep Robotics Lite 3 с 3D-сканером и инспектора Deep Robotics Lynx M20 Pro для опасных сред. Последний предназначен для обходных маршрутов и визуального контроля и может оснащаться газоанализатором.

В экспозицию компании также войдут низкопрофильная колесная платформа с защищенным корпусом и внедорожными колесами, автоматическая уборочная машина Kleenbot C40, а также гуманоидный и четвероногий роботы.

«Иннополис» представит промышленный дрон InnoSpector для автономного сканирования, мониторинга и диагностики объектов в ограниченных пространствах, включая резервуары и зоны, недоступные стандартным коптерам.

ГК «Аэромакс» привезет макет крупнейшего в стране беспилотного вертолета, следует из материалов форума. Аппарат подан на государственную сертификацию и предназначен для автономной доставки тяжелых грузов в районы со слаборазвитой инфраструктурой. Его грузоподъемность составляет 700 кг, дальность полета — до 480 км, крейсерская скорость — 200 км/ч.

«Интехрос» покажет дистанционно управляемую платформу РОИН Р-260К с адаптивным колесным шасси и независимой кинематикой. Комплекс предназначен для инженерных, аварийно-спасательных и технологических работ на сложном рельефе, где не может проехать гусеничная или колесная техника. Компания называет проект прямым импортозамещением иностранных горных экскаваторов и утверждает, что российского аналога у него нет.