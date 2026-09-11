Заботкин назвал ближневосточный кризис проинфляционным фактором

Геополитическая обстановка на Ближнем Востоке еще долго будет оставаться напряженной, считает заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. По его словам, дезинфляционное влияние выросших цен на энрегоносители «уже отыграло» во втором квартале 2026 года.

«Дальше все больше и больше будет проявляться проинфляционное влияние того, как более высокие цены на энергоносители и другие сырьевые товары каскадируют через мировые цепочки поставок на себестоимость товаров и услуг, которые мы импортируем»,— сказал господин Заботкин на пресс-конференции после заседания по ключевой ставке (трансляцию вел регулятор на странице «ВКонтакте»).

На сегодняшнем заседании Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Господин Заботкин считает, что высокие инфляционные ожидания мешают дальнейшему снижению показателя и вынуждают ЦБ принимать более аккуратные решения.