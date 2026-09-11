В Самарской области глава муниципалитета лишился поста, проработав менее месяца

Андрей Смирнов досрочно сложил полномочия главы сельского поселения Арзамасцевка Богатовского района Самарской области. Соответствующее распоряжение губернатора Вячеслава Федорищева опубликовано на портале правовой информации 11 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Смирнов возглавил муниципалитет во второй половине августа 2026 года, сменив на этом посту Вячеслава Логинова, который руководил Арзамасцевкой с июня 2024 года и также ушел в отставку досрочно.

В настоящее время обязанности главы поселения временно исполняет Ольга Калыгина. Ранее она занимала должность заместителя руководителя муниципалитета, а до этого работала специалистом администрации.

Георгий Портнов