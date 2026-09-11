В Пензе восемь лже-газовиков получили реальные сроки за мошенничество

Суд в Пензе вынес приговор восьми лже-газовикам. Жителей Алтайского края, Пензенской области и Нижнего Новгорода в возрасте от 31 года до 50 лет признали виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пензенской прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пензе осудили восемь лже-газовиков

Фото: t.me / omelnichenko / Коммерсантъ В Пензе осудили восемь лже-газовиков

Фото: t.me / omelnichenko / Коммерсантъ

Октябрьский суд Пензы установил, что в 2022 году 34-летний житель Алтайского края зарегистрировал ООО «Городская газовая служба». Вместе с сообщниками фигуранты в 2023-2024 годах обходили многоквартирные дома в Пензе и, представляясь газовиками, настаивали на осмотре оборудования. Потерпевшим, преимущественно пенсионерам, осужденные сообщали, что необходимо заменить некоторые газовые элементы, в противном случае жильцов ждут санкции или же взрыв газа.

Мошенники обманули 28 пензенцев, причинив им совокупный ущерб в 150 тыс. руб. Он был возмещен в полном объеме во время расследования уголовного дела.

Суд приговорил организатора группы к 5,5 года исправительной колонии общего режима. Остальные фигуранты получили от двух лет и девяти месяцев до 4,5 года лишения свободы с различными испытательными сроками. Приговор в законную силу не вступил.

Марина Окорокова