Аэромобильные группировки покинули Оренбуржье после тушения пожаров

Аэромобильные группировки из Самарской и Ульяновской областей, помогавшие тушить масштабные ландшафтные пожары в Оренбуржье, возвращаются в свои регионы. В течение трех суток специалисты работали вместе с оренбургскими пожарными на востоке и западе области.

Как сообщили в региональном МЧС, сегодня, 11 сентября, спасателей торжественно проводили обратно. Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области Андрей Щербина поблагодарил коллег за слаженную работу и высокий профессионализм. На встрече со специалистами также присутствовал вице-губернатор Антон Ефимов, который также отметил их труд. Участникам ликвидации ландшафтных пожаров вручили благодарственные письма от регионального правительства и областного управления МЧС.

Сообщается, что техника и личный состав уже выдвинулись к местам постоянной дислокации.

Яна Вежлева