Всех кандидатов челябинского реготделения «Яблока» сняли с выборов

Челябинский областной суд снял с выборов в Госдуму пятого, последнего кандидата реготделения партии «Яблоко» Сергея Фарыму. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первым с выборов 8 сентября был снят председатель реготделения «Яблока» Ярослав Щербаков (Челябинский одномандатный округ). Суд посчитал, что он нарушил авторские права в предвыборном ролике. После были удовлетворены иски, касающиеся кандидатов Андрея Талевтина (Металлургический округ), Валентины Комковой (Златоустовский), Оксаны Боярской (Коркинский) и Сергея Фарымы (Магнитогорский). Все заявления подали кандидаты партии «Зеленые». Как отмечают в пресс-службе реготделения «Яблока», решения суда они будут обжаловать.

Виталина Ярховска