В Татарстане возведут исправительный центр на 3 тыс. осужденных
В Татарстане появится первое в России исправительное учреждение, на территории которого колонии разных режимов объединят со следственным изолятором. Предполагается, что строительство такого комплекса начнется в 2027 году и продлится три года. Общая вместимость рассчитана на 3 тыс. человек. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.
«Строительство таких многофункциональных объектов в разных регионах страны позволит оптимально спланировать количество действующих учреждений, оптимизировать расходы на их содержание, значительно сократить перемещение осужденных и перераспределить работников уголовно-исполнительной системы», — заявил господин Чуйченко (цитата по «Интерфаксу»).
В работу учреждения будет внедрен искусственный интеллект, а на его территории создадут производственные цеха. Решение о строительстве комплекса было принято правительством в августе. Высвободившиеся средства после такой оптимизации, по словам министра, планируется направить на более приоритетные нужды.
Многофункциональное учреждение такого типа предполагает не смешение всех категорий осужденных, а размещение в одном комплексе изолированных участков с разными видами режимов, тюремных участков и следственного изолятора. Подобные «гибридные» колонии предусмотрены концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года, утвержденной правительством в апреле 2021 года.
Ожидаемый эффект такой структуры — сокращение расходов на этапирование осужденных из СИЗО и отказ от длительных перевозок между учреждениями, поскольку все этапы содержания оказываются на одной территории.
Ключевая сложность модели — совмещение нескольких правовых режимов: правила внутреннего распорядка и требования к бытовым условиям в исправительных колониях и следственных изоляторах различаются, и их нужно согласовать в рамках одного объекта.