В Татарстане возведут исправительный центр на 3 тыс. осужденных

В Татарстане появится первое в России исправительное учреждение, на территории которого колонии разных режимов объединят со следственным изолятором. Предполагается, что строительство такого комплекса начнется в 2027 году и продлится три года. Общая вместимость рассчитана на 3 тыс. человек. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

«Строительство таких многофункциональных объектов в разных регионах страны позволит оптимально спланировать количество действующих учреждений, оптимизировать расходы на их содержание, значительно сократить перемещение осужденных и перераспределить работников уголовно-исполнительной системы», — заявил господин Чуйченко (цитата по «Интерфаксу»).

В работу учреждения будет внедрен искусственный интеллект, а на его территории создадут производственные цеха. Решение о строительстве комплекса было принято правительством в августе. Высвободившиеся средства после такой оптимизации, по словам министра, планируется направить на более приоритетные нужды.