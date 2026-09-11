Научный центр «Сибура» в Казани начнет исследования в 2027 году

Научный центр «Сибур Инновации» в Казани начнет научно-исследовательские работы в I квартале 2027 года. Сейчас готовность объекта составляет 92%, сообщает РБК Татарстан.

В центре завершена подготовка лабораторий и офисных помещений, установлены первые четыре стенда прототипирования, продолжаются монтаж и настройка оборудования. В научном центре будет около 1 тыс. единиц оборудования, 30 лабораторий и пилотных установок. Исследования будут проводить в области полиолефинов, катализа, специальных полимеров, химических технологий, инженерии и моделирования.

Центр войдет в научно-производственный кластер компании вместе с «Казаньоргсинтезом» и катализаторной фабрикой. К 2027 году штат центра превысит 350 человек.

Анна Кайдалова