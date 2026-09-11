Набиуллина: рост цен в России ускорился из-за разовых факторов
Ускорение роста цен в России в летние месяцы было в основном связано с ситуацией на рынке топлива. При этом подорожание топлива уже отражается на стоимости более широкого спектра товаров и услуг, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может. Но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию»,— сказала госпожа Набиуллина.
ЦБ намерен дополнительно проанализировать поступающие данные, чтобы определить влияние текущих факторов на устойчивую инфляцию и отделить разовые ценовые изменения от более продолжительных тенденций.
Подорожание топлива передается в цены не напрямую по всей потребительской корзине, а через транспортные и производственные издержки. Быстрее всего на него реагируют грузовые перевозки, авиация, такси и курьерская доставка; затем давление может перейти на плодоовощную и другую скоропортящуюся продукцию, стройматериалы и мебель. По оценке Райффайзенбанка от 14 июля 2026 года, при годовом росте цен на топливо на 20–25% его вклад в инфляцию мог бы составить 0,4–0,7 процентного пункта.
Есть и второй канал — ожидания. Бензин заметен для населения и компаний и занимает большую долю потребительской корзины, поэтому его подорожание может заставить заранее закладывать дальнейший рост цен в решения о покупках, оплате услуг и издержках. Для Банка России это важно потому, что увеличение издержек и рост ожиданий способны отражаться уже в показателях устойчивой инфляции, а масштаб такого вторичного эффекта учитывается при решениях по денежно-кредитной политике.
Отделить временный шок от устойчивого ускорения можно по тому, затухает ли второй канал после стабилизации топливного рынка. В июле 2026 года Набиуллина допускала, что при такой стабилизации инфляционные ожидания могут пойти вниз; обратная динамика означала бы, что влияние топлива продолжает распространяться за пределы первоначального роста затрат.