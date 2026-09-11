Набиуллина: рост цен в России ускорился из-за разовых факторов

Ускорение роста цен в России в летние месяцы было в основном связано с ситуацией на рынке топлива. При этом подорожание топлива уже отражается на стоимости более широкого спектра товаров и услуг, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может. Но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию»,— сказала госпожа Набиуллина.

ЦБ намерен дополнительно проанализировать поступающие данные, чтобы определить влияние текущих факторов на устойчивую инфляцию и отделить разовые ценовые изменения от более продолжительных тенденций.