В Челябинске несовершеннолетнюю подозревают в краже под воздействием мошенников

СУ СКР по Челябинской области продолжает расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Пермского края. Ее подозревают в краже денег и украшений, совершенной под воздействием мошенников (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в августе девушке звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных и иных государственных органов. Оказывая на нее психологическое давление и угрожая привлечением к уголовной ответственности, злоумышленники убедили подростка в необходимости выполнения «специальных заданий» якобы в интересах государства. В итоге 7 сентября несовершеннолетняя купила инструменты и под контролем мошенников по видеосвязи вскрыла сейф в доме в поселке Рощино. Она похитила деньги и ювелирные украшения на сумму 3 млн руб. Средства были переданы неизвестному. Девушку задержали с сумкой, в которой лежали украшения.

Виталина Ярховска