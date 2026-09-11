Самара вошла в число первых городов России, в которых запустили сеть пятого поколения 5G

Самара в числе первых городов, где сеть связи пятого поколения (5G) стала доступна абонентам «Билайна» и «МегаФона». Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что в Самаре новое поколение связи доступно на участках набережной от Речного вокзала до Маяковского спуска, на улице и площади Куйбышева, в Струковском саду, на площади Славы, в районе Дворца спорта и цирка. Также сеть 5G доступна в крупных торговых центрах с высокой проходимостью и в социальных микрорайонах.

Переход на стандарт 5G происходит бесшовно. Доступ открывается автоматически.

Руфия Кутляева