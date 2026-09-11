Суд отказал Генпрокуратуре в иске по изъятию акций Петербургского нефтяного терминала

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал в рассмотрении иска Генпрокуратуры к действующему и двум бывшим акционерам АО «Петербургский нефтяной терминал». Надзорный орган требовал изъять 45% акций нефтетерминала и 4 млрд руб. дивидендов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ответчиками по иску выступали председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева, которой принадлежат 45% акций, а также бывшие акционеры Сергей Васильев и кипрская «Мобалко Холдингс Лимитед». Надзорный орган планировал оспорить сделки 2022 года, когда господин Васильев в рамках деофшоризации перевел себе 50% акций из иностранной компании, а после передал долю супруге Елене Васильевой. Генпрокуратура сочла, что ответчики нарушили закон о порядке осуществления иностранных инвестиций и требовала признать их ничтожными.

Остальные 55% акций были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры в 2025 году, в июле 2026 года Росимущество передало их «Росхиму». Петербургский нефтяной терминал — один из крупнейших терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Он работает с 1996 года, его пропускная способность составляет 10 млн т в год.