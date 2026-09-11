Полиция задержала похитителя арт-объекта «Мираж» в Выксе

Полиция задержала жителя поселка Ближне-Песочное по подозрению в краже арт-объекта «Мираж». Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Металлическая скульптура художника Ивана Белова была установлена в рамках «Выкса-фестиваля» летом 2026 года. В сентябре неизвестные спилили арт-объект высотой 3,5 м. Полицейские обнаружили его в придомовом пристрое у задержанного. Сотрудники МВД выяснили, что фигурант спилил скульптуру болгаркой с бензогенератором и вместе с помощником унес к себе домой.

Задержанный признал виную. По инкриминируемой ему статье 158 УК РФ может грозить до шести лет лишения свободы. Скульптуру стоимостью 427,9 тыс. руб. передали собственнику.

Владимир Зубарев