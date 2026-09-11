Люкс зарылся в бухгалтерии

У российского юрлица люксового бренда Gucci — «Гуччи Рус» — сменился руководитель. Пост генерального менеджера дочерней структуры заняла бывший главный бухгалтер компании Юлия Журавлева. Она сменила на этом посту Олега Яснова, который, судя по всему, сосредоточился на международной карьере, заняв руководящий пост в подразделениях Alexander McQueen в странах Азии. Кадровые изменения в «Гуччи Рус», скорее всего, носят технический характер: бренд пока не собирается возобновлять в РФ работу своих бутиков, закрытых после февраля 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

У «Гуччи Рус», основного юрлица люксового бренда Gucci в России, сменился генеральный менеджер, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. На место Олега Яснова, занимавшего эту должность с мая 2021 года, пришла Юлия Журавлева. Госпожа Журавлева, «Гуччи Рус» и штаб-квартира Gucci на запросы “Ъ” не ответили.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году. В 1999 году стал частью холдинга Kering, в который также входят Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Lanvin и другие люксовые бренды.

Gucci покинул российский рынок в марте 2022 года. С тех пор «Гуччи Рус», по данным СПАРК, генерировала убытки: в 2022 году показатель составил 1,5 млрд руб., в 2023-м — 1,7 млрд, в 2024-м — 385 млн руб. В 2025 году убыток был на уровне 350 млн руб., а выручки не было.

Как сказано в последней отчетности компании, закрыв магазины, она в 2022–2023 годах распродала закупленный ранее товар оптовым покупателям, а также расторгла договоры аренды, рассчиталась по долгам и сократила сотрудников. Сейчас в «Гуччи Рус» работают девять человек.

«В текущих геополитических условиях не представляется возможным возобновить торговую деятельность через розничные магазины. Компания планирует продолжать сокращать текущие расходы и перевести деятельность в спящий режим, при этом намерение ликвидации у учредителя отсутствует»,— сказано в пояснительной записке к отчетности «Гуччи Рус» за 2025 год.

Юлия Журавлева, согласно данным в ее соцсетях, работала в российском подразделении Gucci главным бухгалтером. До этого она занимала похожие позиции в Kiabi и Promod.

Ушедший с должности генерального менеджера «Гуччи Рус» Олег Яснов, работая в российском подразделении Gucci, параллельно строил карьеру в другом бренде холдинга Kering — Alexander McQueen. С 2023 года он руководил подразделением, которое занимается Ближним Востоком и Африкой, а с 2024-го — подразделением, работающим на Китай и Японию. На сайте Alexander McQueen указаны его адрес и телефон в Токио, связаться с ним не удалось.

Назначение руководителя с бухгалтерским опытом на фоне нулевой выручки на протяжении уже более 30 месяцев скорее говорит об административном сопровождении свернутого бизнеса, чем о подготовке возвращения Gucci, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Российскому подразделению сейчас, судя по отчетности, нужно прежде всего управлять расходами и оставшимися обязательствами, чтобы минимизировать убытки, говорит он.

Еще одно направление работы, из-за которого ушедшим из России люксовым брендам приходится сохранять здесь юрлица — это защита интеллектуальных прав, добавляет основатель Kloto Consulting Екатерина Куштримович. Gucci, например, в России зарегистрировала очередной свой товарный знак — Guccio Gucci — в начале 2025 года.

Виктория Колганова