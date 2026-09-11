В Башкирии задержали подозреваемых в похищении человека

Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Башкирии и оперативники отдела полиции по Давлекановскому району при поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих местных жителей в возрасте 32 и 27 лет, подозреваемых в похищении человека и незаконном лишении свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительным данным, местная жительница попросила подозреваемых припугнуть ее 26-летнего знакомого. Фигуранты дела в состоянии алкогольного опьянения насильно вывели из дома жителя села Ивановка, посадили его в автомобиль и вывезли в соседнюю деревню Романовку. Там они избили потерпевшего, связали и удерживали его в подсобном помещении. Один из подозреваемых снимал действия на видео, которое затем опубликовал в интернете.

В мае этого года подозреваемые вывезли другого пострадавшего в поле в пригороде и избили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам похищения человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ) и незаконного лишения свободы группой лиц по предварительному сговору, с публичной демонстрацией в интернете (ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Майя Иванова