Лишившегося ног участника СВО из Удмуртии полгода не могут уволить со службы

Потерявший обе ноги участник СВО из Удмуртии не может покинуть службу более шести месяцев из-за задержки передачи дела из воинской части. Дело военнослужащего взял на личный контроль уполномоченный по правам человека в республике Максим Шумихин. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии Фото: Аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии

Военнослужащий лишился конечностей из-за тяжелого ранения в 2024 году. В 2025-м его выписали из госпиталя с заключением военно-врачебной комиссии о негодности к службе. В марте 2026-го он написал рапорт об увольнении.

«Несмотря на очевидные медицинские показания и статус инвалида первой группы, он до сих пор не уволен, воинская часть затягивает предоставление его личного дела, а сам ветеран остался без положенных государственных гарантий»,— говорится в сообщении.

Максим Шумихин заявил, что дело должно быть предоставлено незамедлительно. В деле разбираются военная прокуратура и Минобороны РФ.