Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Лишившегося ног участника СВО из Удмуртии полгода не могут уволить со службы

Потерявший обе ноги участник СВО из Удмуртии не может покинуть службу более шести месяцев из-за задержки передачи дела из воинской части. Дело военнослужащего взял на личный контроль уполномоченный по правам человека в республике Максим Шумихин. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

Фото: Аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии

Фото: Аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии

Военнослужащий лишился конечностей из-за тяжелого ранения в 2024 году. В 2025-м его выписали из госпиталя с заключением военно-врачебной комиссии о негодности к службе. В марте 2026-го он написал рапорт об увольнении.

«Несмотря на очевидные медицинские показания и статус инвалида первой группы, он до сих пор не уволен, воинская часть затягивает предоставление его личного дела, а сам ветеран остался без положенных государственных гарантий»,— говорится в сообщении.

Максим Шумихин заявил, что дело должно быть предоставлено незамедлительно. В деле разбираются военная прокуратура и Минобороны РФ.