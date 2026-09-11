В первом полугодии в ФРГ обанкротились 12,8 тыс. компаний
Число банкротств компаний в Германии в первом полугодии выросло на 6,7% в сравнении с тем же периодом 2026 года, достигнув 12,8 тыс. Такие данные опубликовало Федеральное статистическое управление Германии (Destatis). Число банкротств стало рекордным с 2013 года. Чаще всего банкротами в первом полугодии становились компании в транспортном и логистическом секторах, а также в гостиничном бизнесе и строительстве.
Как отмечает Der Spiegel, хотя ситуация в германской экономике в последнее время стала улучшаться, «последствия многолетнего кризиса с высокими расходами на энергию, материалы и зарплаты» способствуют высокому числу банкротств. По словам эксперта Института экономических исследований в Галле Штеффена Мюллера, «несмотря на первые признаки восстановления экономики, число банкротств останется высоким» в ближайшие месяцы.
По подсчетам Destatis, выросло и число банкротств физических лиц — на 2,4%, до 38,9 тыс. случаев.
Восстановление экономики не отменяет давления накопившихся издержек. В марте 2022 года Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии предупреждала об угрозе массовых банкротств из-за рекордного роста цен на топливо, а в феврале 2023 года ведомство связывало ослабление немецкого химического производства с перебоями в цепочках поставок и дорогими энергоносителями. Для компаний это означает одновременное сокращение производственных возможностей и рост затрат, что повышает риск несостоятельности даже при улучшении общих экономических показателей.
Риск для бизнеса сохраняется и через новые внешние шоки: в августе 2026 года ING называла цены на энергоносители и ситуацию на Ближнем Востоке главными угрозами восстановлению экономики Германии, а возможные перебои на торговых маршрутах — фактором нового удара по промышленности. Поэтому улучшение конъюнктуры само по себе не гарантирует быстрого снижения числа банкротств, если энергоснабжение и поставки остаются уязвимыми.