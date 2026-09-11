В первом полугодии в ФРГ обанкротились 12,8 тыс. компаний

Число банкротств компаний в Германии в первом полугодии выросло на 6,7% в сравнении с тем же периодом 2026 года, достигнув 12,8 тыс. Такие данные опубликовало Федеральное статистическое управление Германии (Destatis). Число банкротств стало рекордным с 2013 года. Чаще всего банкротами в первом полугодии становились компании в транспортном и логистическом секторах, а также в гостиничном бизнесе и строительстве.

Как отмечает Der Spiegel, хотя ситуация в германской экономике в последнее время стала улучшаться, «последствия многолетнего кризиса с высокими расходами на энергию, материалы и зарплаты» способствуют высокому числу банкротств. По словам эксперта Института экономических исследований в Галле Штеффена Мюллера, «несмотря на первые признаки восстановления экономики, число банкротств останется высоким» в ближайшие месяцы.

По подсчетам Destatis, выросло и число банкротств физических лиц — на 2,4%, до 38,9 тыс. случаев.

Яна Рождественская