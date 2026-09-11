Житель Татарстана застрелил охотника, приняв его за дичь

В Марий Эл 55-летнего жителя Татарстана приговорили к 1,5 года колонии за незаконную охоту и причинение смерти по неосторожности. Он застрелил подводного охотника, приняв его за дичь, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия и суда, в августе прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения вместе со знакомым плыл на моторной лодке по реке Илеть в Волжском районе. Он по ошибке выстрелил из ружья в подводного охотника. 20-летний потерпевший получил ранения головы и погиб на месте.

Отмечается, что у осужденного не было разрешений на охоту, на хранение и ношение оружия.

Ему назначили 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, штраф 60 тыс. руб. и запрет заниматься определенной деятельностью на 2,5 года.

Анна Кайдалова